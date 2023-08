Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Halbseitige Sperrung der BAB 24 und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Suckow/ Stolpe (ots)

Nach einem Unfall auf der BAB 24 kurz hinter der Anschlussstelle Suckow musste die Autobahn am Montagvormittag für knapp zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 64-jähriger Autofahrer mit seinem PKW in Richtung Berlin unterwegs gewesen sein als er einen LKW überholen wollte. Hierbei prallte er mit einem nachfolgenden Auto zusammen, das sich bereits auf der Überholspur befand. Während das Auto des 64-Jährigen anschließend auf dem Standstreifen zum Stehen kam, kam das Auto (Tesla Motors) einer 24-Jährigen auf der Überholspur zum Stillstand. Beide Fahrer blieben augenscheinlich unverletzt, wurden aber vor Ort vorsorglich medizinisch untersucht. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten später abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Autos musste die Überholspur an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

