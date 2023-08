Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Einfamilienhaus

Neustadt-Glewe (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt-Glewe stahlen unbekannte Täter ein Smartphone und mehrere Bekleidungsgegenstände. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Diebe zwischen dem 04.08.2023 und dem 13.08.2023 durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Wohnhaus im Buchenweg ein und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Die Hauseigentümer befanden sich zur Tatzeit im Urlaub. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort, die jetzt kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/4110), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell