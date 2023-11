POL-SE: Kreis Pinneberg - Wohnungseinbruchdiebstähle in mehreren Orten des Kreises - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Polizeidirektion Bad Segeberg

Am vergangenen Wochenende ist es im Kreis Pinneberg zu einigen Wohnungseinbruchdiebstählen gekommen.

In der Zeit von Donnerstag (16.11.2023, 08.00 Uhr) und Freitag (17.11.2023, 10.00 Uhr) ist es in Tornesch zu einer Tat gekommen. Unbekannte Täter versuchten im Brookkamp in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Täter schafften es hierbei nicht ins Gebäude. Somit wurde kein Stehlgut erbeutet.

In Heist ist es in der Hauptstraße zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der oder die Täter sind hier zwischen Freitag (17.11.2023, 09.10 Uhr) und Samstag (18.11.2023, 11.00 Uhr) gewaltsam in das Haus eingedrungen. Es wurden sämtliche Räume durchsucht, Schubladen und Schränke wurden geöffnet. Vorerst ist noch nicht bekannt, ob die Täter hierbei Stehlgut erlangten.

Eine weitere Tat ereignete sich am Freitag (17.11.2023). In Pinneberg drangen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in der Ohlkoppel ein. Die Tatzeit kann der Geschädigte genau auf 17.35 Uhr benennen. Der oder die unbekannten Täter drangen zunächst gewaltsam ins Erdgeschoss ein des Hauses ein. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt im Haus und machte sich lautstark bemerkbar. Daraufhin traten der oder die Täter die Flucht an. Zu einem Sichtkontakt zwischen Bewohner und Tätern war es nicht gekommen. Stehlgut wurde bei dieser Tat nicht erlangt.

Im Wedeler Schlödelsweg ist es dann zwischen Samstag (18.11.2023, 13.30 Uhr) und Sonntag (19.11.2023, 09.00 Uhr) zu einer weiteren Tat gekommen. Hier drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Ob die Täter hierbei Stehlgut erbeuten konnten, ist noch unbekannt.

In Elmshorn ist es am Samstag (18.11.2023) zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Hier drangen unbekannte Täter zwischen 18.40 Uhr und 21.20 Uhr gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Klostersande ein. Die Täter erbeuteten hierbei Armbanduhren, Schmuck und Münzgeld in Höhe von mehreren Tausend Euro

In Appen ist es am Sonntag (19.11.2023) zu der letzten bekannten Tat des Wochenendes gekommen. Im Zeitraum von 07.00 Uhr und 08.30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Sollacker ein. Auch hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Was genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Zu allen vorstehend genannten Taten werden die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Nach dort können verdächtige Feststellung zu Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

