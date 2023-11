Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Groß Kummerfeld

B205 - Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall - Führerschein des Unfallfahrers beschlagnahmt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Sonntag (19.11.2023) auf Montag (20.11.2023) ist es auf der Bundesstraße 205 zu einem folgenschweren Überholmanöver gekommen, in dessen Folge zwei Personenkraftwagen verunfallten und der Führerschein des vermutlichen Unfallverursachers beschlagnahmt wurde.

Nach den ersten Erkenntnissen befuhr gegen 23:40 Uhr ein 31-jähriger "Opel"-Fahrer die B 205 aus Wahlstedt kommend in Richtung Neumünster. Ein 23-jähriger "Audi"-Fahrer folgte dem "Opel" zunächst, überholte dann aber trotz geltendem Überholverbots den Vorausfahrenden. Beim Einscheren kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die im weiteren Verlauf gegen die Leitplanke prallten.

Die Unfallbeteiligten verblieben unverletzt. Die beiden Personenkraftwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme begründeten die Einsatzkräfte den Verdacht, dass der 23-jährige "Audi"-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Zudem wehrte er sich auch noch mehrfach körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Kiel ordnete die sofortige Beschlagnahme des Führerscheins an, so dass es dem 23-jährigen Kieler bis zu einer gerichtlichen Entscheidung untersagt ist, ein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug zu führen. Zudem muss er sich in einem Strafverfahren mit den Vorwürfen der Straßenverkehrsgefährdung und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Die gegenwärtigen Ermittlungen werden bei der Polizei in Rickling sowie der Staatsanwaltschaft in Kiel geführt.

Sollte es weitere Zeugen geben, die zum Fahrverhalten des "Audi"-Fahrers oder zum Unfallhergang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, such unter der Rufnummer 04328-42999-30 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell