POL-BS: Verkehrsunfall A2

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Tostmannplatz, 28.09.2023, 09.00 Uhr Eine Schülerin informierte den Schulleiter über eine mögliche Bombe in der Schule Am heutigen Morgen wurde die Polizei darüber informiert, dass in einer Schule am Tostmannplatz möglicherweise eine Bombe deponiert wurde. Eine Schülerin hatte eine Nachricht über einen Messengerdienst bekommen, ...

