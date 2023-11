LPI-SHL: Reifen zerstochen

Eisfeld (ots) - In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen versuchten unbekannte Täter in ein sich in Sanierung befindliches Haus im Steudacher Weg in Eisfeld einzudringen. Der Versuch scheiterte, aber zurück blieb ein Schaden von etwa 200 Euro an der Tür. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0305041/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. ...

