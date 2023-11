Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erneut Graffiti-Schmierereien

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit von Montag bis Dienstagmorgen besprühten unbekannte Täter eine Schule in der Forstgasse und die Sporthalle des Berufsbildungszentrums in der Gewerbestraße in Zella-Mehlis mit Farbe. An beiden Gebäuden entstand durch die Schmierereien ein Sachschaden von jeweils etwa 1.000 Euro. Ob die Sachbeschädigungen durch Graffiti durch die gleichen Täter begangen wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

