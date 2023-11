Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Dienstagabend stellte ein 42-Jähriger Schäden an seinem BMW fest. Er hatte das Auto in der Bahnhofstraße in Suhl abgestellt und als er zurückkam, fiel ihm ein Schaden am hinteren linken Kotflügel auf. Ein Verursacher war nicht mehr vor. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0304739/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden

