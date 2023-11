LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

Schwallungen (ots) - Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 66-jähriger E-Bike-Fahrer Dienstagmorgen (21.11.2023) in Schwallungen. Ein 45-Jähriger Autofahrer befuhr den Kirchweg in Richtung Georgstraße. Er stoppte, schaute in den angebrachten Verkehrsspiegel und fuhr weiter, als er meinte, niemand würde kommen. Leider übersah er jedoch den 66-Jährigen Radler und stieß mit diesem trotz Ausweichmanöver zusammen. Der Zweiradfahrer stürzte und kam zur ...

mehr