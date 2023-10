Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Graffiti im Stadtgebiet gesprüht

Gera (ots)

Gera. An insgesamt acht Orten, im Konkreten Reichsstraße, Museumsplatz, Bahnhofstraße, Sorge, Leipziger Straße, Rudolf-Diener-Straße, Steinweg und Johannesstraße, sprühten Unbekannte am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr mehrere Graffiti an Wände, Schaufensterscheiben und Stromkästen. Bei den Graffiti handelte es sich um Schriftzüge, in welchen inhaltlich Bezug zu den anstehenden Versammlungslagen am 03.10.2023 in Gera genommen wird. Nach bisherigen Ermittlungen sind die Graffiti dem politisch linken Spektrum zuzuordnen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Gera (0365/ 8234-1465) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Kontext werden Zeugen gesucht (Bezugsnummer: 0256499/2023). (TM)

