LPI-G: Tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Gera (ots) - Gera. Die Nachtstunden zwischen dem 28.09.2023 und dem 29.09.2023 nutzten Unbekannte, um sich Zugang zum Gelände eines Autohauses in der Otto-von-Guericke-Straße zu verschaffen. Dort entwendeten sie zwei Reifensätze und ergriffen die Flucht. Die Polizei (0365/ 829-0) ermittelt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht (Bezugsnummer: 0255620/2023). (TM) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

