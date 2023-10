LPI-G: Brand in Mehrfamilienhaus

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am Freitag (29.09.2023) klingelten zwei derzeit unbekannte Täter gegen 13:45 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße und überrumpelten einen 80-jährigen Anwohner. Unter der Vorgabe Gas- und Wasserverbrauch ablesen zu wollen, verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung. Im weiteren Verlauf lenkte ein Täter den Bewohner ab, während der andere Täter in einem anderen Raum Bargeld in vierstelliger Höhe entwendete. Der ...

mehr