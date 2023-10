Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Sonntag, den 01.10.2023, gegen 16:20 Uhr, befuhr der 70-jährige Fahrer eines Pkw BMW die Landstraße 1083 von Triebes in Richtung Mehla. In Höhe einer Kleingartenanlage bog er nach links auf einen dort befindlichen Weg ab. Dabei kollidierte er mit dem 53-jährigen Fahrer eines Motorrades Ducati, der ihm entgegenkam. Durch den Unfall wurde der Kradfahrer verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell