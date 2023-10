LPI-G: Container angezündet

Altenburger Land (ots) - Pahna: Als eine 46-jährige Besucherin des Zeltplatzes am Samstag (30.09.2023) in den Nachmittagsstunden auf dem Gelände mit ihrem Hund an einem Wohnwagen vorbeilief, riss sich der dort angeleinte Hund los und ging auf den Hund der Frau los. Beim Versuch ihren Hund zu schützen wurde die Frau in den Bauch gebissen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

mehr