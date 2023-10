Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rentner überrumpelt

Altenburger Land (ots)

Altenburg: Am Freitag (29.09.2023) klingelten zwei derzeit unbekannte Täter gegen 13:45 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße und überrumpelten einen 80-jährigen Anwohner. Unter der Vorgabe Gas- und Wasserverbrauch ablesen zu wollen, verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung. Im weiteren Verlauf lenkte ein Täter den Bewohner ab, während der andere Täter in einem anderen Raum Bargeld in vierstelliger Höhe entwendete. Der 80-jährige bemerkte die Tat und er versuchte die Täter noch aufzuhalten. Dies gelang jedoch nicht und die Täter konnten mit einem schwarzen Pkw flüchten. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Altenburger Land unter 03447/4710 entgegen (Bezugsnummer 0255874/2023).

