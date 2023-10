Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Montainbike aus Keller gestohlen

Gera (ots)

Gera. Ein Mountainbike "YT Capra Base AC29" entwendeten unbekannte Täter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Tobias-Hoppe-Straße. Die Ermittlungen ergaben, dass sich die Unbekannten zwischen dem 27.09.2023 und dem 29.09.2023 gewaltsam Zutritt zu dem Kellerbereich verschafften. Der Stehlschaden kann mit einer niedrigen vierstelligen Summer beziffert werden. Die Polizei in Gera hat Ermittlungen aufgenommen. Sofern Sie Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern machen können, melden sie sich bitte an die Telefonnummer 0365/ 829-0 (Bezugsnummer: 0256077/2023). (TM)

