LPI-SHL: Unfall mit Radfahrer

Suhl (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen sprühten unbekannte Täter Graffiti auf die Stützmauer sowie ein Fenster einer Schule in der Auenstraße in Suhl. Durch die Schmierereien entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0302871/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: ...

