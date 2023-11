LPI-SHL: Graffiti-Schmierereien

Wernshausen (ots) - In der Zeit vom 10.11.2023 bis Montagmorgen machten sich unbekannte Täter an mehreren auf einem Firmengelände geparkten Sattelzügen in der Straße Am Gries in Wernshausen zu schaffen. Die Unbekannten manipulierten an Sicherheitseinrichtungen wie der Sattelstütze. Da die Veränderungen zum Glück vor der Abfahrt bemerkt wurden, konnte es nicht zu einem ungewollten Abhängen des Aufliegers während ...

