BPOLD-B: Bundespolizei rettet Kinder aus der Oder

Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf (ots) - Die Bundespolizei nahm am Donnerstag einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser einen Reisenden in einer S-Bahn mit einer Glasflasche bedrohte. Gegen 19 Uhr pöbelte der Mann in der Ringbahn und beschimpfte andere Fahrgäste. Ein Reisender sprach ihn an und forderte ihn auf, dies zu unterlassen. Daraufhin zerschlug der Mann plötzlich eine Glasflasche auf dem Boden. Anschließend ...

