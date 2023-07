Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisender mit Glasflasche bedroht

Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

Die Bundespolizei nahm am Donnerstag einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser einen Reisenden in einer S-Bahn mit einer Glasflasche bedrohte.

Gegen 19 Uhr pöbelte der Mann in der Ringbahn und beschimpfte andere Fahrgäste. Ein Reisender sprach ihn an und forderte ihn auf, dies zu unterlassen. Daraufhin zerschlug der Mann plötzlich eine Glasflasche auf dem Boden. Anschließend hielt er dem Reisenden eine große Glasscherbe vor die Brust und bedrohte ihn damit. Am S-Bahnhof Westend flüchtete der Angreifer aus der S-Bahn. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei fahndeten nach ihm und konnten den 41-jährigen Marokkaner kurze Zeit später dank einer detaillierten Personenbeschreibung mehrerer Zeugen im Umfeld des Bahnhofs Westend vorläufig festnehmen. Er war zur Tatzeit alkoholisiert (1,55 Promille Atemalkoholgehalt).

Der 51-jährige deutsche Geschädigte erlitt keine sichtbaren Verletzungen und lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der bereits wegen verschiedener Delikte polizeibekannte Angreifer auf freien Fuß.

Durch Einsatzmaßnahmen kam es zu Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

