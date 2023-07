Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gewalttätiger Angriff - Fahrkartenkontrolleure verletzt

Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem er zwei Fahrkartenkontrolleure angegriffen und verletzt hatte.

Gegen 10 Uhr kontrollierten die beiden Männer die Fahrkarten von Reisenden in einer Ringbahn. Dabei versuchte sich ein Mann der Kontrolle zu entziehen und schubste die Kontrolleure zur Seite. Die Kontrolleure konnten den 68-Jährigen jedoch festhalten. Einen gültigen Fahrausweis konnte er nicht vorlegen.

Als die beiden Kontrolleure am Bahnhof Hohenzollerndamm mit dem Fahrgast aus dem Zug stiegen, flüchtete dieser. Die Kontrolleure eilten hinterher und stellten den Mann in der Bahnhofshalle, woraufhin ein Handgemenge entstand. Der 68-jährige Kanadier schlug dabei mehrfach auf die Kontrolleure ein und traf sie unter anderem am Kopf. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Angreifer kurz darauf vorläufig fest. Die 23 und 25 Jahre alten Kontrolleure erlitten durch den Angriff Prellungen und Abschürfungen. Rettungskräfte versorgten die Verletzungen vor Ort. Ein Kontrolleur kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen sowie räubersicher Erpressung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Angreifer auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell