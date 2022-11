Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Wochenendhütten zwischen Leitersweiler und Oberkirchen.

St. Wendel (ots)

Wie am zurückliegenden Wochenende bei der Polizei bekannt wurde, kam es vermutlich in der Nacht von vergangenem Dienstag auf Mittwoch zu Einbrüchen in zwei Wochenendhütten an der L309 zwischen St. Wendel-Leitersweiler und Freisen-Oberkirchen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben und Hinweise hierzu geben können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

