Mörfelden-Walldorf (ots) - Ein an der Landesstraße 3113, in Höhe des Bornbruchsees geparkter Alfa Romeo, geriet am Donnerstagabend (28.07.), in der Zeit zwischen 18.00 und 20.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten anschließend eine im Auto abgelegte Umhängetasche samt Geld und persönlichen ...

