POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Krimineller bestiehlt Seniorin an Geldautomat

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Unbekannter näherte sich am Donnerstag (28.07.), gegen 12.00 Uhr, von hinten einer 84 Jahre alten Frau, die gerade an einem Automat in der Westendstraße Geld abheben wollte. Der Kriminelle lenkte die Seniorin anschließend ab und entwendete hierbei deren im Geldautomat befindliche Bankkarte. Mit der Karte wurden wenige Minuten später an einem Geldautomaten in der Langener Straße über 2000 Euro abgehoben. Offenbar hatte der Mann zuvor die 84-Jährige bei der Eingabe der Geheimzahl am Geldautomaten ausgespäht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Leider ist von dem Tatverdächtigen bislang nur bekannt, dass er mittelgroß ist, dunkelblonde Haare hat und unauffällig gekleidet war.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Computerbetrugs. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

