POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Menden (ots) - Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen, gegen 03:00 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Bauernhofes an der Gruländer Straße ein. Ein Bewohner hörte laute Knallgeräusche aus Richtung der Büroräume des Hofes und begab sich nach draußen. Zwei Personen liefen daraufhin in unbekannte Richtung davon. Die Täter hatten die Bürotür aufgebrochen. Zudem waren durch sie offenbar bereits mehrere ...

