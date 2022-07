POL-DA: Viernheim:+++Nachtragsmeldung+++Nach Gebäudebrand-Kripo ermittelt

Heppenheim, OT Kirschhausen (ots) - Heppenheim, OT Kirschhausen: Am Donnerstag (28.07.), ereignete sich gegen 15:20 Uhr, auf Höhe des Parkplatzes auf der Guldenklinger Höhe, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Quad. Eine 18-jährige Fürtherin war mit ihrem PKW aus Richtung Kirschhausen kommend in Fahrtrichtung Wald-Erlenbach unterwegs. Der Quad-Fahrer fuhr vom Parkplatz auf die B460 in Fahrtrichtung ...

mehr