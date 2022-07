Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Autoscheibe eingeschlagen/Tasche erbeutet

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein an der Landesstraße 3113, in Höhe des Bornbruchsees geparkter Alfa Romeo, geriet am Donnerstagabend (28.07.), in der Zeit zwischen 18.00 und 20.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten anschließend eine im Auto abgelegte Umhängetasche samt Geld und persönlichen Dokumenten.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell