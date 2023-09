Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Wohnhaus und PKW

57520 Neunkhausen (ots)

In der Nacht vom 30. auf den 31.08.2023 wurden an einem Wohnhaus in der Brunnenstraße in Neunkhausen und einem PKW auf dem gleichen Grundstück Sachbeschädigungen in Form von Farbschmierereien begangen. Zudem wurde dort Altöl verschüttet. Hinweise zu einem möglichen Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Hachenburg entgegen.

