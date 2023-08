Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Atzelgift - Mögliche Verkehrsgefährdung durch rasenden PKW

Atzelgift (ots)

Am 28.08.2023 gegen 12:30 Uhr kam es in der Ortsdurchfahrt Atzelgift möglicherweise zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Durch eine Zeugin wurde die rasante Fahrweise eines weißen Opel Combo mitgeteilt, welcher mehrfach durch seine unangebrachte und verkehrsgefährdende Fahrweise in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen sei. Der PKW habe seine Fahrt in Richtung Steinebach(Sieg) fortgesetzt. Das Kennzeichen des Opel ist bekannt. Weitere Zeugen und/oder möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit der Polizei in Hachenburg (02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell