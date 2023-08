POL-PDMT: Beschlagnahme von zwei Motorrädern mit gefälschten Kennzeichen

Staudt (ots) - In der Zeit vom 28.08.2023 bis zum 30.08.2023 kam es in Staudt im Elbertsheck zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter versuchte ein Kellerfenster einzuschlagen, um in das Wohnhaus zu gelangen. Es blieb jedoch beim Versuch und der Täter konnte unerkannt entkommen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen. Rückfragen bitte ...

