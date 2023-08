Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Aull. Sicherstellung von 12 Kg Tabak

Bild-Infos

Download

Aull (ots)

Am Dienstag, den 29.08.2023, führten Beamte der Polizeiinspektion Diez um 22 Uhr in der Koblenzer Straße eine Verkehrskontrolle mit einem 26-jährigen Mann aus Saarbrücken durch. Im Pkw des Mannes konnten die Beamten ca. 12 Kg unversteuerten Tabak, welchen er aus Luxemburg eingeführt hatte, auffinden und sicherstellen. Gegen den Mann wurde in Zusammenarbeit mit dem Zoll ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell