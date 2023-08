POL-PDMT: Hellenhahn-Schellenberg - Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht

Schenkelberg (ots) - Am 28.08.2023 gegen 18:08 Uhr ereignete sich in Schenkelberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann befuhr mit seinem Mercedes Sprinter die L292 aus Steinebach an der Wied kommend in Fahrtrichtung Schenkelberg. Ein 44-jähriger Mann befuhr mit seinem Fiat 500 die B8 aus Freilingen kommend in Fahrtrichtung Höchstenbach. Als der ...

