Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schenkelberg - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Verkehrsteilnehmer

Schenkelberg (ots)

Am 28.08.2023 gegen 18:08 Uhr ereignete sich in Schenkelberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann befuhr mit seinem Mercedes Sprinter die L292 aus Steinebach an der Wied kommend in Fahrtrichtung Schenkelberg. Ein 44-jähriger Mann befuhr mit seinem Fiat 500 die B8 aus Freilingen kommend in Fahrtrichtung Höchstenbach. Als der 20-Jährige mit seinem Fahrzeug in den Kreuzungsbereich der B8 einfuhr, übersah er den von links kommenden 44-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 20-Jährige wurde durch die Kollision eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren Hachenburg und Selters aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von circa 60.000 EUR.

