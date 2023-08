POL-PDMT: Salz - Sachbeschädigung an einem denkmalgeschützten Haus und Diebstahl eines Verkehrszeichens

Kaub (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, den 24.08.2023, 18:30 Uhr, bis Samstag, den 26.08.2023, 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der Rheinuferstraße in Kaub, gegenüber dem Fähranleger (an der Unterführung zur Markstraße) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß in einer Parktasche abgestellter, grauer Toyota Kleintransporter mit auswärtigem Kennzeichen wurde durch einen roten PKW beschädigt, ...

mehr