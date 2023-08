Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Kaub (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, den 24.08.2023, 18:30 Uhr, bis Samstag, den 26.08.2023, 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der Rheinuferstraße in Kaub, gegenüber dem Fähranleger (an der Unterführung zur Markstraße) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß in einer Parktasche abgestellter, grauer Toyota Kleintransporter mit auswärtigem Kennzeichen wurde durch einen roten PKW beschädigt, dessen Fahrer/in sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer/in machen können, werden gebeten, sich zeitnah bei der hiesigen Polizeiinspektion St.Goarshausen zu melden.

