LPI-SHL: Tankbetrug

Wasungen (ots) - In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen zerkratzten unbekannte Täter zwei Fahrzeuge, welche am Markt in Wasungen geparkt waren. Die Unbekannten beschädigten großflächig den Lack eines Lkw und eines Pkw mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein Gesamtschaden von 17.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. ...

