POL-REK: 231020-4: Beamte einer Spezialeinheit überwältigen einen Mann

Bergheim (ots) - Auto kam von der Fahrbahn ab Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim-Niederaußem am Donnerstagabend (19. Oktober) ist ein Mann (28) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Laut ersten Ermittlungen sei der 28-Jährige gegen 20.30 Uhr mit seinem Ford auf der Dormagener Straße in Richtung Rheidt gefahren. Auf Höhe der Hausnummer 28 ...

mehr