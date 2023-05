Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, Kreisstraße 642, Beulshausen- Kreiensen. Zeit: Donnerstag, 18. Mai 2023, 17:30 Uhr. Ein 53-jähriger Alfelder befuhr mit seinem PKW Fiat die Kreisstr. 642 in Richtung Beulshausen und ihm kam im dortigen Kurvenbereich ein PKW VW Touran entgegen, wobei sich die beiden Fahrzeuge seitlich touchierten und der li. Außenspiegel vom Alfelder PKW beschädigt wurde. Der Touran-Fahrer setzte jedoch nach Anstoß der Fahrzeuge seine Fahrt in Richtung Kreiensen fort, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern. Es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen, so dass gegen den nun Unfallflüchtigen ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet wurde. An dem flüchtenden Touran wurden die Kennzeichenfragmente: GAN - ???, abgelesen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, entgegen. Aber auch an den Unfallflüchtigen ergeht der Hinweis, sich beim PK Bad Gandersheim zu melden, um das Unfallgeschehen aufzuklären. An dem Fiat entstand Sachschaden in Höhe von 200.- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell