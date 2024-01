Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am Samstag, 13.01.2024, um 07:30 Uhr, war es im Veilchenweg in Kirkel zu einer Unfallflucht gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte ein dunkler Transporter mit PS-Kreiskennzeichen mit dem linken Außenspiegel eine Spaziergängerin, welche zu diesem Zeitpunkt fußläufig am linksseitigen Straßenrand unterwegs war. Die Fußgängerin kam hierbei zu Fall und war leicht verletzt worden. Der Fahrzeugführer des dunklen Transporters setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Asternweg fort, ohne sich um die verletzte Passantin zu kümmern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise zu dem flüchtigen Transporter (Fabrikat, Kennzeichen, usw.). Möglicherweise könnte es sich dabei um ein Paketlieferfahrzeug gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel: 06841-1060).

