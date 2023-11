Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Linienbus

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 09.10 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, in Höhe der Bundesakademie zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Die alleinbeteiligte Busfahrerin fuhr von Ramersbach kommend nach Ahrweiler. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Gartengrundstück. Der Bus war mit ca. 15 Schülern/-innen besetzt. Leicht verletzt wurde nur die Fahrerin. Am Bus entstand erheblicher Schaden.

