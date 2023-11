Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrerin gesucht- Verkehrsunfall mit Fußgänger

Mayen (ots)

Am Freitag, den 24.11.2023, gegen ca. 14:15 Uhr, kam es am Habsburgring in Mayen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine bislang unbekannte Fahrerin, mit einem weißen Personenkraftwagen, übersah den 20-jährigen Fußgänger, der den Fußgängerüberweg am REWE Markt überquerte. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen durch den Zusammenstoß. Danach entfernte sich die Fahrerin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.

