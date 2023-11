Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Adenau (ots)

Am Morgen des 27.11.2023 kam es in der Hauptstraße in Adenau zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 65-jährige PKW-Fahrerin übersah nach derzeitigem Ermittlungsstand aus Unachtsamkeit eine 22-jährige Fußgängerin, die die Hauptstraße im Bereich eines Fußgängerüberweges zu queren beabsichtigte. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

