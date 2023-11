Mayen (ots) - Am Sonntag, 19.11.2023 wurde in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 22:30 Uhr in der Alkenstraße in Mayen, in der Nähe des Westbahnhofs ein abgestellter PKW Audi zerkratzt. Der PKW hatte eine seltene Lackierung und verfügte über Kurzeitkennzeichen. Wer kann Hinweise zum Täter geben? Polizei Mayen, 02651 8010. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Pressestelle Telefon: 02651-801-0 ...

