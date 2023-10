Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Containerbrand in Pforzheimer Einkaufszentrum erfordert Feuerwehreinsatz

Pforzheim

Am Dienstag, den 31. Oktober 2023, wurde die Feuerwehr Pforzheim zu einem Containerbrand in ein Einkaufszentrum im Stadtteil Haidach gerufen. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden und erforderte einen schnellen und effizienten Einsatz der örtlichen Feuerwehrkräfte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr am Brandort wurde eine Rauchentwicklung aus einer etwa 20 Kubikmeter großen Papierpresse festgestellt. Die Papierpresse befand sich in einem Anlieferungstunnel des Einkaufszentrums, was zu einer raschen Verrauchung des Bereichs führte und das Vorgehen der Einsatzkräfte unter Atemschutz notwendig machte. Die Verkaufsräume des Einkaufszentrums wurden vorsorglich geräumt und über die Dauer der Maßnahmen geschlossen gehalten.

Aufgrund der Rauchentwicklung gingen die Einsatzkräfte unter Atemschutz in den Anlieferungstunnel vor. Der brennenden Container wurde schließlich mit einem Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr ins Freie verbracht und dort kontrolliert.

Unter Polizeibegleitung wurde der Container zu einem Entsorgungsbetrieb transportiert, dort entleert und das Feuer abgelöscht.

Die genaue Ursache des Containerbrands ist derzeit Gegenstand einer Untersuchung durch die örtlichen Behörden.

Die Feuerwehr Pforzheim war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie einem Wechselladerfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Dillweißenstein vor Ort. Die Polizei, welche mit zwei Streifen vor Ort war, sperrte den Bereich großräumig ab. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen, sowie dem organisatorischen Leiter vor Ort. Verletzt wurde niemand.

