FW Pforzheim: Wohnungsbrand in der Südoststadt

Pforzheim (ots) - Die Feuerwehr Pforzheim wurde im ersten Halbjahr 2023 1.143mal (1.050mal im Vorjahr) alarmiert. Die Einsatzzahlen stiegen somit wieder um rund 10 % an. Im ersten Halbjahr 2023 wurde die Feuerwehr Pforzheim u.a. tätig bei: - Großbrand im HELIOS-Klinikum mit dramatischer Todesfolge eines Patienten - Brand in Parkhaus in der Badstraße - Wohnungsbrand in der Huchenfelder Hauptstraße - Unwetter mit ...

mehr