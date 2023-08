Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Einbruch in Tankstelle -Fahndung mit Hubschrauber

Schömberg (ots)

Unbekannte sind in den frühen Mittwochmorgen Stunden in eine Tankstelle in Schömberg eingebrochen und haben Tabakware in noch unbekannter Anzahl gestohlen.

Nach bisherigen Feststellungen drangen die bislang unbekannten Täter gegen 03:10 Uhr in der Poststraße gelegenen Tankstelle gewaltsam ein. Dort nahmen sie Tabakwaren in noch unbekannter Stückelung an sich und flüchteten zunächst zu Fuß vom Tatort.

Trotz intensiver Fahndung der Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers gelang den Einbrechern die Flucht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 07231/186-4444 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

