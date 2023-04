Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gerätelager einer Schule

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 06.04.2023 bis 11.04.2023 in ein Gerätelager einer Gesamtschule in der Hermann-Hesse-Straße ein. Im Innern wurden mehrere Schränke durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell