POL-PPWP: Drei Einbrüche in einem Gebäude

In einen Gebäudekomplex in der Merkurstraße, in dem mehrere Unternehmen untergebracht sind, ist übers Wochenende eingebrochen worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen gelang es den Tätern, in eines der Geschäfte einzusteigen und etwas zu stehlen, bei zwei weiteren Fällen blieb es beim Versuch.

Zum Wochenstart fiel Mitarbeitern eines Möbelgeschäftes auf, dass sich "ungebetene Besucher" zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 9.35 Uhr, Zugang zu den Geschäftsräumen verschafft und auch versucht haben, eine Registrierkasse aufzuhebeln - was ihnen allerdings nicht gelang. Eine Überprüfung des Ladenbestands ergab, dass zwei Sessel, ein Staubsaugerroboter sowie ein Akkuschrauber fehlen.

In etwa im gleichen Zeitraum versuchten unbekannte Täter im selben Gebäude, in Lagerräume eines anderen Unternehmens einzudringen. Es gelang ihnen aber nicht, die Türen aufzuhebeln.

Auch an der Tür einer weiteren Firma scheiterten die Unbekannten. Auch hier blieb Sachschaden zurück.

Zeugen, denen am Wochenende zwischen Samstagabend und Montagmorgen, verdächtige Personen in der Merkurstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

