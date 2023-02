Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Altdorf - Eingebrochen

Ettenheim (ots)

Zu einem Einbruch und einem Sachschaden im dreistelligen Bereich kam es am Sonntagmittag in einem Einkaufszentrum in der Straße "Am Bahndamm". Ein 36-Jähriger hat sich nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen mit einem Hammer gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen verschafft, bevor er dort anschließend diverse Verkaufsobjekte beschädigt und seine Notdurft in eine Tiefkühltruhe verrichtete haben soll. Nach einer vorsorglichen Umstellung des Gebäudes gelang es den eingetroffenen Einsatzkräften der Polizei den sich noch im Objekt befindlichen und polizeibekannten Mann widerstandslos festzunehmen. Was genau ihn zu seinen Handlungen bewogen hat ist derzeit noch unklar. Ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

