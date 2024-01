POL-EU: Einbruch in Café

Euskirchen (ots) - Nach vorausgegangenen Streitigkeiten auf der Oststraße in Euskirchen schlug ein 18-Jähriger am gestrigen Montag (8. Januar) gegen 17.48 Uhr einem 16-Jährigen eine Glasflasche gegen den Kopf. Anschließend entwendete der 18-Jährige das Handy von dem verletzten Jungen und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde eine Anzeige ...

mehr